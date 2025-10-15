Аграрии Крыма выполнили уже 15% плана посевной кампании

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк рассказал о результатах посевной кампании в республике. Об этом сообщил « Крым 24 ».

По состоянию на 13 октября 2025 года аграрии завершили 15% от общего объема весеннего сева будущего года. Основная активность по проведению посевных мероприятий сконцентрирована в северной части региона, отметил глава ведомства.

По его словам, роль сыграли благоприятные погодные условия, создавшиеся благодаря недавним дождям. Осадки способствовали высоким показателям всхожести семян.