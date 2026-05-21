AGNI: сетевые фильтры с защитой от перегрузок помогут избежать пожара

Для предотвращения пожара важно не игнорировать признаки перегрузки электротехники и отказаться от использования дешевых удлинителей. Такие рекомендации дали специалисты компании AGNI, сообщил Hi-tech Mail .

Глава инженерно-технического отдела Роман Кузьмин пояснил, что «автомат защищает от короткого замыкания, но на простую перегрузку может отреагировать с задержкой». Этого времени хватит, чтобы старая проводка начала плавиться.

Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать некачественные и дешевые удлинители, так как они часто становятся причиной пожаров. Для предотвращения возгорания специалисты советуют выбирать сетевые фильтры с защитой от перегрузок и заземлением, добавило Ura.ru.