Агентство RAEX опубликовало рейтинг вузов Уральского федерального округа за 2026 год, включив в перечень 17 высших учебных заведений региона. Всего в рейтинге участвуют 290 учебных заведений из 78 регионов России, написало URA.RU .

Рейтинг составлен на основе анализа трех критериев: качества образования, уровня научных исследований и вклада вузов в развитие общества. Оценка проводится независимыми экспертами, которые учитывают мнение работодателей, преподавателей и студентов.

Включение в рейтинг свидетельствует о признании вуза как авторитетного и качественного поставщика образовательных услуг. Высшие учебные заведения, вошедшие в рейтинг, получают возможность привлекать лучших студентов и инвесторов, развивать научную деятельность и укреплять сотрудничество с предприятиями и организациями региона.