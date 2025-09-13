Специалисты выяснили наименьшую стоимость однокомнатной квартиры рядом с метрополитеном в Санкт-Петербурге. Результаты исследования опубликовала « Стройгазета » со ссылкой на агентство недвижимости Георгия Патанина.

Согласно источнику, приобрести самую дешевую студию в новостройке вблизи от станций метро можно за 8,8 миллиона рублей. Это минимальный ценник на соответствующий объект.

В июле аналогичный вариант стоил 8 миллионов рублей, в марте — 9,9 миллиона рублей, а в январе — целых 10,4 миллиона рублей. Таким образом, нижний предел стоимости снизился с начала года на 1,6 млн рублей, или на 15%, добавил «Росбалт».