Агентство «Авиапорт»: закрытые аэропорты также нуждаются в персонале

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с ИА НСН объяснил смысл набора персонала в закрытые аэропорты.

По его словам, закрытым аэропортам все равно нужен персонал, чтобы инфраструктура воздушной гавани нормально функционировала. Также важно, чтобы аэропорты могли приступить к отправке и приему коммерческих судов в любой момент.

«Задача операторов аэропортов — подготовиться к тому, чтобы после в кратчайшие сроки можно было приступить к обслуживанию коммерческих рейсов», — сказал собеседник.

Ранее СМИ писали, что ростовский аэропорт «Платов» открыл 25 вакансий, а аэропорт Симферополя начал поиск 25 специалистов.