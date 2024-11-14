Агент SHOT ПРОВЕРКИ провел расследование в ресторанах сети гипермаркетов «Глобус»

Агент издания SHOT ПРОВЕРКА устроился в один из ресторанов московской сети гипермаркетов «Глобус» и провел свое расследование.

Проверка показала, что вместо утилизации просроченных продуктов сотрудники предлагают их на продажу, стремясь сохранить прибыль. Журналисты также узнали, что блюда, приготовленные два или три дня назад, продаются с неправильным сроком годности.

Руководство гипермаркетов, в свою очередь, пытается контролировать соблюдение норм пищевой безопасности и периодически наказывает команду. При этом журналисты считают, что их усилий недостаточно. Все свои материалы они передали в надзорные органы для рассмотрения по существу.