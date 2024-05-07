Агент по недвижимости Шмелев посоветовал не арендовать дачные участки рядом с болотами | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:24 Агент по недвижимости Шмелев посоветовал не арендовать дачные участки рядом с болотами

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Агент по недвижимости Владимир Шмелев рассказал, на что необходимо обратить внимание перед арендой дачного участка. Важный шаг — изучение плана местности, отметил эксперт в беседе с «Москвой 24».

По его словам, не стоит выбирать дома рядом с дорогой. Постоянный шум от проезжающих автомобилей может помешать спокойному отдыху.

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Кроме того, следует убедиться в отсутствии свалок поблизости. То же самое касается и болот, ведь около них зачастую клубятся комары и прочие насекомые, пояснил Шмелев.