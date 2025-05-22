Аэропорт Внуково предупредил о задержке рейсов 22 мая

На фоне ограничений использования воздушного пространства отдельные рейсы из аэропорта Внуково 22 мая выполняются с задержками. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию. Международный аэропорт Внуково просит отнестись к ситуации с пониманием и приносит извинения за возможные неудобства», — заявили в аэропорте.

Пассажиры могут уточнить актуальную информацию о текущем статусе рейсов по телефону справочной службы: +7 495 937-55-55, а также на официальном сайте воздушной гавани, либо на сайтах конкретных авиакомпаний.

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