Аэропорт Нижнего Новгорода начал работать штатно после отмены ограничений

Ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводили утром 22 октября в аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняли. Об этом в своем Telegram-канале объявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов, — прим. ред.)», — уточнил он.

По данным Кореняко, во время действия ограничений на запасной аэродром Шереметьево ушел только один самолет, выполнивший рейс в нижегородский аэропорт.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов, продолжил Кореняко, назвав ее главным приоритетом.