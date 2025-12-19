Аэропорт Геленджика приостановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт в Геленджике утром 19 декабря ввел временные ограничения. Сейчас воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Около пяти часов утра по этой же причине временно ограничили работу аэропортов Беслан во Владикавказе, Северный в Грозном и Магас.

По информации Минобороны, в общей сложности в течение ночи дежурные средства ПВО сбили 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего дронов (36) ликвидировали над Ростовской областью.