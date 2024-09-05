«Аэрофлот» предложил способ увеличить объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
«Аэрофлот» предложит «Авроре» часть своих самолетов в «мокрый лизинг»
Группа «Аэрофлот» и дальневосточная авиакомпания «Аврора» могут начать использовать «мокрый лизинг». Об этом на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, его слова передал РБК.
Он отметил, что пока не делился мыслями с гендиректором «Авроры» Константином Сухоребриком.
«Но как один из возможных способов дальнейшего роста — это […] „мокрый лизинг“», — заявил Александровский.
«Мокрый лизинг» подразумевает аренду самолетов вместе с экипажем, что снижает нагрузку на менее слабую авиакомпанию. Гендиректор «Аэрофлота» сообщил, что планирует предметно обсудить такую возможность для «Авроры», это позволит увеличить объем перевозок в Восточный федеральный округ.