«Аэрофлот» предложил способ увеличить объем авиаперевозок на Дальнем Востоке

«Аэрофлот» предложит «Авроре» часть своих самолетов в «мокрый лизинг»

Фото: Pixabay

Группа «Аэрофлот» и дальневосточная авиакомпания «Аврора» могут начать использовать «мокрый лизинг». Об этом на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, его слова передал РБК.

Он отметил, что пока не делился мыслями с гендиректором «Авроры» Константином Сухоребриком.

«Но как один из возможных способов дальнейшего роста — это […] „мокрый лизинг“», — заявил Александровский.

«Мокрый лизинг» подразумевает аренду самолетов вместе с экипажем, что снижает нагрузку на менее слабую авиакомпанию. Гендиректор «Аэрофлота» сообщил, что планирует предметно обсудить такую возможность для «Авроры», это позволит увеличить объем перевозок в Восточный федеральный округ.

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте