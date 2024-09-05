«Аэрофлот» предложил способ увеличить объем авиаперевозок на Дальнем Востоке

«Аэрофлот» предложит «Авроре» часть своих самолетов в «мокрый лизинг»

Группа «Аэрофлот» и дальневосточная авиакомпания «Аврора» могут начать использовать «мокрый лизинг». Об этом на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, его слова передал РБК .

Он отметил, что пока не делился мыслями с гендиректором «Авроры» Константином Сухоребриком.

«Но как один из возможных способов дальнейшего роста — это […] „мокрый лизинг“», — заявил Александровский.

«Мокрый лизинг» подразумевает аренду самолетов вместе с экипажем, что снижает нагрузку на менее слабую авиакомпанию. Гендиректор «Аэрофлота» сообщил, что планирует предметно обсудить такую возможность для «Авроры», это позволит увеличить объем перевозок в Восточный федеральный округ.