«Аэрофлот» назвал спокойной обстановку в Шереметьеве 29 июля

С 10:00 29 июля «Аэрофлот» выполняет программу полетов в рамках расписания. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале перевозчика.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)», — подчеркнули в пресс-службе.

Там же уточнили, что до 10:00 компания проводила точечные отмены полетов, но затем программа собственных рейсов «Аэрофлота» стабилизировалась.

За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы рейсов. В основном корректировки в расписании, включая отмены, затронули рейсы из Москвы и обратно.

«Региональная часть программы выполнялась в полном объеме. Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная», — заключили представители перевозчика.