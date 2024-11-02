Адвоката из ХМАО осудят за подстрекательство к даче ложных показаний
В ХМАО пройдет суд над адвокатом из Пыть-Яха, который обвиняется в подстрекательстве к даче ложных показаний. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Следствие выяснило, что адвокат обвиняемой уговорил иностранца — свидетеля по делу, дать ложные показания. Доказательства по уголовному делу полностью собраны.
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