Адвоката Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище

Заслуженного юриста России, адвоката Генриха Падву после гражданской панихиды в ЦКБ Управления делами президента похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили РИА «Новости» его близкие.

Падва ушел из жизни 9 февраля, не дожив 11 дней до 95-летнего юбилея. Причиной смерти стал инсульт.

«Мы всегда гордились тем, что для нас Генрих Павлович был учителем, другом, коллегой. Каждый из нас мог прийти к нему домой, он знал наши семьи, наших детей», — говорится в некрологе на сайте адвокатского бюро «Падва и партнеры», которым руководил покойный.

Именно Падва в 1999 году стал автором обращения в Конституционный суд, по итогам которого в России ввели мораторий на смертную казнь. Несмотря на почтенный возраст, он продолжал работать и даже вел собственный телеграм-канал.

Проститься с адвокатом пришли многие его коллеги, в том числе Анатолий Кучерена, Генри Резник, а также министр юстиции Константин Чуйченко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.