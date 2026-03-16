Адвокат Зотова заявила, что увеличение штрафов за оскорбления в соцсетях может повлиять на культуру виртуального общения

Адвокат Екатерина Зотова из КА «Юков и партнеры» в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что на данный момент штрафы за оскорбления в интернете применяются сравнительно редко, и число таких дел не показывает заметного роста.

По словам специалиста, оскорбление рассматривается как публичное, если его могли прочитать или услышать третьи лица, помимо адресата. Если же с содержанием мог ознакомиться только тот человек, кому оно адресовано, речь идет о частном оскорблении.

К ответственности за оскорбления в сети могут привлечь не только физическое, но и юридическое лицо, если действия унижают честь и достоинство конкретного человека в неприличной форме. За оскорбление в личной переписке физическим лицам может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей, а компаниям — до 200 тысяч рублей.

Зотова считает, что ужесточение ответственности может повлиять на культуру общения в сети, если наказание станет ощутимым, а информация о таких решениях начнет распространяться шире.