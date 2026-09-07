Адвокат Зорин рассказал о случаях, когда за хранение домашних заготовок могут оштрафовать

Адвокат Александр Зорин в комментарии «Абзацу» предупредил, что за нарушение правил хранения домашних солений и других заготовок граждан могут оштрафовать. Сумма штрафа будет зависеть от степени нарушения и обстоятельств.

Само по себе хранение домашних закруток не является правонарушением. Однако если при хранении банок человек пренебрег правилами пожарной безопасности, его могут привлечь к ответственности.

По словам адвоката, правила противопожарного режима запрещают использовать технические, подвальные, подземные и иные технические помещения для хранения продукции и других предметов, если это не предусмотрено требованиями. Также нельзя загромождать пути эвакуации.

При нарушении этих пунктов гражданина могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Если нарушение привело к пожару и повреждению чужого имущества или причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.

Зорин также напомнил, что санитарными правилами запрещено захламление подвалов, технических подполий, лестничных клеток и чердаков. При нарушении этих требований сумма штрафа для граждан составит от 500 до 1 тысячи рублей.

Адвокат добавил, что отдельного запрета на хранение заготовок в квартире, частном доме, на даче, в гараже или на месте машины в законе нет. Однако их размещение не должно мешать безопасности или причинять ущерб общему имуществу.