Адвокат Зорин рассказал, что покупатели могут вернуть деньги за некачественный арбуз

Адвокат Александр Зорин рассказал «Абзацу» , что покупатели могут вернуть деньги за некачественный арбуз. Если ягода испорченная или незрелая, потребитель имеет право отказаться от товара и получить свои средства обратно согласно закону «О защите прав потребителей».

По словам Зорина, незрелый или порченый арбуз считается товаром ненадлежащего качества. На это могут указывать бледная мякоть, белые невызревшие семена и несвойственный вкус. Для возврата денег покупателю необходимо сохранить товар или его часть, зафиксировать состояние арбуза на фото или видео, а также сохранить чек или другие доказательства покупки.

«Первым шагом можно обратиться в магазин к продавцу или администратору и заявить о необходимости вернуть деньги. Если вопрос не решен на месте, следует оформить письменную претензию с указанием даты и места покупки, стоимости товара, обнаруженных недостатков и требования вернуть уплаченную сумму. К претензии нужно приложить копию чека, фотографии и иные подтверждающие материалы», — пояснил адвокат.

Продавец обязан принять плохой товар и при необходимости провести проверку его качества. Клиент также имеет право участвовать в процедуре. Если между покупателем и продавцом возникает спор о причинах недостатка, экспертиза проводится за счет магазина.