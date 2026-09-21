Адвокат Зорин рассказал, что покупатели могут вернуть деньги за некачественный арбуз
Адвокат Александр Зорин рассказал «Абзацу», что покупатели могут вернуть деньги за некачественный арбуз. Если ягода испорченная или незрелая, потребитель имеет право отказаться от товара и получить свои средства обратно согласно закону «О защите прав потребителей».
По словам Зорина, незрелый или порченый арбуз считается товаром ненадлежащего качества. На это могут указывать бледная мякоть, белые невызревшие семена и несвойственный вкус. Для возврата денег покупателю необходимо сохранить товар или его часть, зафиксировать состояние арбуза на фото или видео, а также сохранить чек или другие доказательства покупки.
«Первым шагом можно обратиться в магазин к продавцу или администратору и заявить о необходимости вернуть деньги. Если вопрос не решен на месте, следует оформить письменную претензию с указанием даты и места покупки, стоимости товара, обнаруженных недостатков и требования вернуть уплаченную сумму. К претензии нужно приложить копию чека, фотографии и иные подтверждающие материалы», — пояснил адвокат.
Продавец обязан принять плохой товар и при необходимости провести проверку его качества. Клиент также имеет право участвовать в процедуре. Если между покупателем и продавцом возникает спор о причинах недостатка, экспертиза проводится за счет магазина.