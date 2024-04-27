Адвокат Зорин: при аресте за границей необходимо потребовать встречу с консулом РФ | 360°

Общество 27 апреля 2024, 13:53 Адвокат Зорин: при аресте за границей необходимо потребовать встречу с консулом РФ

Читать 360 в

Во время отдыха за границей не исключены проблемы с правоохранительными органами. Как действовать при аресте в чужой стране, рассказал адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин в беседе с Life.

По его словам, в такой ситуации необходимо потребовать встречу с консулом РФ. Обычно соответствующее право реализуется в течение 72 часов с момента задержания.

Реклама

Эксперт добавил, что в обязанности дипломата входит организация юридической защиты арестованного, а также передача информации его родственникам.