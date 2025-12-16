Адвокат Зорин отметил, что россияне могут рассчитывать на больничный при недомогании из-за сильных магнитных бурь
Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал «Абзацу», что россияне могут взять больничный, если недомогание совпало с периодом сильных магнитных бурь.
По его словам, в трудовом законодательстве нет такого диагноза, как метеозависимость. Однако если симптомы указывают на серьезные проблемы со здоровьем и совпадают с периодом геомагнитной активности, работник может обратиться в больницу за листком временной нетрудоспособности.
«При резких болях подчиненный должен сообщить работодателю о проблемах, затем обратиться в поликлинику и получить соответствующее заключение», — отметил эксперт.
Юрист подчеркнул, что с Международной классификацией болезней (МКБ) может ознакомиться любой желающий, но итоговое решение о выдаче больничного принимает врач.