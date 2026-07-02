Адвокат Жорин заявил, что отсутствие письменного трудового договора может указывать на мошенническую подработку

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru , что отсутствие письменного трудового договора может указывать на мошенническую подработку, жертвами которой часто становятся подростки.

По словам адвоката, мошенников интересуют молодые люди, которых заманивают перспективой легкого заработка за простые задачи. Основные признаки сомнительной подработки — это обещание высокого дохода за несложные действия, отсутствие проверяемого работодателя и письменного договора. Также должно насторожить требование заплатить за обучение, регистрацию или доступ к платформе, написала gazeta.spb.ru.

Особую опасность представляют предложения, требующие оформить или передать банковскую карту, предоставить доступ к онлайн-банку, принимать и переводить чужие деньги. Под видом такой работы подростков вовлекают в дропперские схемы, предупредил Жорин.

Адвокат посоветовал проверять работодателей по официальным реестрам и связываться с организацией по номеру, указанному на ее сайте. Перед началом работы важно получить договор с четко прописанными обязанностями, размером и порядком оплаты.