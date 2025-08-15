Адвокат Жорин счел реализуемой идею с проверкой кредитной истории партнера перед браком

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru назвал реализуемой идею о проверке кредитной истории партнера перед свадьбой.

Как пояснил специалист, бюро кредитных историй хранит информацию о кредитной истории, доступ к которой реализован через сервис «Госуслуги». Однако получить данные может только сам заемщик согласно статье 6 Федерального закона № 218-Ф.

По словам эксперта, чтобы третьи лица, включая будущего супруга, могли получить доступ к соответствующим сведениям, необходимо письменное согласие субъекта кредитной истории. Без такого подтверждения процедура будет нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.