Адвокат Жорин счел реализуемой идею с проверкой кредитной истории партнера перед браком

Адвокат Сергей Жорин в беседе с Life.ru назвал реализуемой идею о проверке кредитной истории партнера перед свадьбой.
Как пояснил специалист, бюро кредитных историй хранит информацию о кредитной истории, доступ к которой реализован через сервис «Госуслуги». Однако получить данные может только сам заемщик согласно статье 6 Федерального закона № 218-Ф.
По словам эксперта, чтобы третьи лица, включая будущего супруга, могли получить доступ к соответствующим сведениям, необходимо письменное согласие субъекта кредитной истории. Без такого подтверждения процедура будет нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
Спортсменка из Воскресенска выиграла бронзовую медаль на Всемирных играх в Китае
В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте