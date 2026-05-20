Адвокат Жорин рассказал, что за скрытую съемку женщин в общественных местах грозит до двух лет колонии
Адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что за умышленную съемку интимных частей тела женщины без ее согласия могут назначить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишить свободы на срок до двух лет.
В российском законодательстве нет отдельной статьи за апскертинг. Однако, как пояснил специалист, наиболее применима статья 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 000 рублей, обязательных или исправительных работ, ареста либо лишения свободы до двух лет, отметило ИА НСН.
Если для съемки использовалась специальная скрытая камера, а не обычный смартфон или бытовой гаджет, то дополнительно может наступить ответственность по статье 138.1 УК РФ.