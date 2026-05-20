Адвокат Жорин рассказал, что за скрытую съемку женщин в общественных местах грозит до двух лет колонии

Адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru» , что за умышленную съемку интимных частей тела женщины без ее согласия могут назначить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишить свободы на срок до двух лет.

В российском законодательстве нет отдельной статьи за апскертинг. Однако, как пояснил специалист, наиболее применима статья 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 000 рублей, обязательных или исправительных работ, ареста либо лишения свободы до двух лет, отметило ИА НСН.

Если для съемки использовалась специальная скрытая камера, а не обычный смартфон или бытовой гаджет, то дополнительно может наступить ответственность по статье 138.1 УК РФ.