Адвокат Жорин положительно оценил решение суда о компенсации за кражу рилса | 360°

03 мая 2024, 16:00
Адвокат Жорин положительно оценил решение суда о компенсации за кражу рилса
Суд в России впервые присудил компенсацию за кражу идеи рилса в Instagram*. В беседе с «Ридусом» решение инстанции прокомментировал адвокат Сергей Жорин.
По его мнению, соответствующее постановление имеет важное позитивное значение для российского интернета.
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«Это показывает, что статья 1301 (предусматривает ответственность за нарушение авторских прав — прим. ред.) распространяется на любое исключительное право, где бы оно ни было нарушено», — отметил эксперт.
Он также указал на единственную особенность спора. Площадка, на которой произошло нарушение, запрещена на территории РФ, напомнил адвокат.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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