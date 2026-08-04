Адвокат Жмурко рассказала, что перерасчет за оплату ЖКХ можно сделать за период не более шести месяцев

Уехав в отпуск или на дачу, можно сэкономить на коммунальных платежах. Однако по общему правилу отсутствие собственника в квартире не освобождает его от обязанности платить за ЖКХ. Перерасчет возможен по некоторым услугам при определенных условиях, сообщила адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко в разговоре с KP.RU .

Если в квартире установлены приборы учета воды, электричества и газа, и все оборудование отключено, платить за эти услуги не придется. Главное — вовремя передать показания счетчиков.

При отсутствии счетчиков перерасчет возможен только при отсутствии технической возможности для их установки, подтвержденной актом. Например, если для установки прибора потребуется передвигать трубы.

По словам эксперта, нормативы и стоимость потребления коммунальных ресурсов различаются в регионах. В Москве на август 2026 года примерный расчет суммы за месяц без использования услуг составляет около 2666 рублей. Перерасчет платы за обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами) также возможен при временном отсутствии, как в случае начисления по числу проживающих, так и по площади квартиры.

Однако за отопление придется платить в любом случае, за исключением редких случаев, когда квартира оборудована индивидуальным прибором учета тепловой энергии. Также необходимо оплачивать содержание и ремонт общего имущества дома и взносы на капитальный ремонт, поскольку эти услуги не зависят от факта проживания и оказываются всему дому в целом.

Для получения перерасчета нужно обратиться в организацию, которой вы платите за коммунальную услугу, и предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Перерасчет делается за период не более шести месяцев.