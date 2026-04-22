Адвокат Жмурко предупредила о штрафах за клумбы из покрышек

Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU о штрафах за клумбы из покрышек во дворах многоэтажек.

По словам эксперта, автомобильные шины, даже если они используются для оформления клумб, относятся к опасным отходам. Их размещение допускается только в специально оборудованных местах. Если шины будут обнаружены во дворе дома, это может повлечь административную ответственность.

«Оштрафовать могут как управляющую компанию, которая обслуживает дом, так и конкретных граждан (если найдут), притащивших шины во двор», — предупредила специалист.

Она объяснила, что обычно контролирующие органы дают время на устранение нарушения.