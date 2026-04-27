Адвокат Жмурко предупредила, что оставление велосипеда в подъезде может привести к штрафу

С наступлением лета в многоквартирных домах увеличивается количество бытовых нарушений, за которые могут быть наложены штрафы. Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU , что привычка оставлять велосипеды и другие предметы в подъезде может стать причиной серьезных проблем.

Эксперт пояснила, что такие вещи уменьшают ширину путей эвакуации и создают препятствия при выходе людей из здания в случае пожара. Они также могут способствовать быстрому распространению огня и дыма.

Хранение личных вещей в тамбурах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования является нарушением правил пожарной безопасности. Это касается не только велосипедов и самокатов, но и колясок, коробок, строительных материалов и старой мебели, которые часто «временно» оставляют в подъезде.

За такие нарушения могут оштрафовать как по жалобе соседей, так и по инициативе управляющей компании. Сумма штрафа для жильцов составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а проверку проводят органы пожарного надзора.