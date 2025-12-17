Адвокат Жигатов напомнил, что с 2026 года в России изменятся правила продления водительских прав

С 1 января 2026 года в России больше не будет автоматического продления водительских удостоверений. Водителям придется лично обращаться в госорганы, проходить медосмотр и подтверждать личность. Об этом сообщил адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов в интервью «Известиям» .

Адвокат подчеркнул, что с начала 2022 года сроки действия водительских удостоверений продлевались автоматически. Эта мера была введена из-за пандемии и высокой нагрузки на госорганы. Однако с 1 апреля 2025 года порядок изменился. МВД объяснило это стабилизацией системы и необходимостью контролировать состояние здоровья водителей.

«Водители, чьи удостоверения истекают после 31.12.2025, должны уже сейчас заниматься оформлением необходимых документов: пройти медосмотр, получить справку, подать заявление через "Госуслуги" или в ГИБДД и оплатить госпошлину», — посоветовал адвокат.

С 1 сентября 2025 года госпошлина за замену национальных прав увеличили до четырех тысяч рублей. Управление автомобилем с просроченными правами повлечет административную ответственность: по ст. 12.7 КоАП РФ штраф составляет от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.