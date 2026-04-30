Адвокат Запоточный предупредил, что банк может расторгнуть договор при передаче банковской карты родственнику
Многие привыкли передавать свои банковские карты близким для оплаты покупок или снятия наличных. Однако такая практика может иметь нежелательные последствия, предупредил адвокат Игорь Запоточный в беседе с сайтом KP.RU.
«Банковская карта привязана к конкретному клиенту. Передача ее третьим лицам обычно запрещена. Если банк узнает об этом, он может заблокировать карту, отказать в операциях, расторгнуть договор», — пояснил эксперт.
Обычно банки следят за законностью операций, проводимых по картам, и не уделяют внимания тому, кто именно осуществляет платеж. Однако передача карты может привести к неприятным ситуациям, особенно если картой воспользуются для противозаконных действий.
С 5 июля 2025 года в Уголовном кодексе России появятся изменения, которые устанавливают уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Она регулируется статьей 187 УК РФ. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч рублей и компенсация материального ущерба.
Чтобы минимизировать риски при передаче карты, можно предпринять следующие шаги: подключить смс-информирование обо всех операциях по карте, установить лимиты на снятие наличных, денежные переводы и операции в онлайн-магазинах, а также держать на счете, привязанном к этой карте, небольшую сумму.