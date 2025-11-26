Адвокат Волкова сочла нереальным воплощение идеи о совместной опеке в России

Семейный киднеппинг — это увоз или сокрытие ребенка одним из родителей. Такая ситуация считается одной из проблем разводов и расставаний. В России предлагали внедрить совместную опеку, однако идея не прошла. « ФедералПресс » обратился за комментарием к юристами.

Адвокат Наталья Волкова выразила сомнения относительно возможности реализации инициативы о попеременном проживании родителей с ребенком после развода.

«Такую инициативу невозможно внедрить на уровне такой большой страны, как наша. Какое попеременное проживание может быть, если мама живет в одном городе, папа — в другом?» — пояснила эксперт.

Юрист Александра Марова обратила внимание на психологический аспект вопроса. Постоянное изменение среды обитания, отсутствие единого семейного уклада и различающиеся требования от обоих родителей приводят к внутренним противоречиям у ребенка.