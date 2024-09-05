Адвокат Виргур: деньги маткапитала можно потратить на образование ребенка

Родители могут направить средства материнского капитала на образование ребенка, в том числе на оплату детского сада, школы или вуза. Об этом рассказала адвокат Наталья Виргур в беседе с Life.

По словам специалиста, главное в этом случае — наличие образовательной лицензии. Также маткапитал можно потратить на строительство и отделку дома, если земельный участок приобретен за собственные средства. Кроме того, выплату нередко направляют на накопительную часть пенсии для матери или усыновительницы.

В некоторых регионах, например, в Якутии и Бурятии, на средства материнского капитала можно купить автомобиль, отметила Виргур.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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