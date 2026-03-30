Адвокат Вершинин назвал проблему с адаптацией основной причиной рецидивов уголовных преступлений

Адвокат Станислав Вершинин в беседе с NEWS.ru заявил, что основные причины рецидивов уголовных преступлений — это проблемы с адаптацией и недружелюбное отношение общества. Вершинин отметил: граждане, которые уже отбыли наказание, могут вернуться в неблагополучную среду и снова нарушить закон.

По его словам, трудности с трудоустройством, поиском жилья и оформлением документов возникают из-за негативного отношения окружающих — от близких до посторонних людей. Рецидив часто происходит, когда человек возвращается в среду, где его подстрекают к новым преступлениям, пояснил адвокат.

В некоторых случаях причиной рецидива становится чувство безнаказанности, добавил Вершинин. Он отметил, что иногда опасные преступники могут избежать ответственности по разным причинам.