Адвокат Вершинин напомнил о праве не свидетельствовать против себя

Каждый может оказаться в ситуации, когда его вызывают на допрос в полицию или Следственный комитет. Неосторожное слово или поведение могут привести к тому, что из свидетеля человек превратится в подозреваемого или обвиняемого, предупредил адвокат Станислав Вершинин в беседе с Life.ru .

По его словам, первое и самое важное правило — необходимо помнить о праве не свидетельствовать против себя. Конституция РФ гарантирует каждому гражданину возможность не давать показания, которые могут быть использованы против него самого.

«Следует быть особенно осторожным с наводящими вопросами». Если слышите что-то вроде «А вы сами не причастны?», сразу заявляйте о своем праве не отвечать», — отметил эксперт.

Второе правило — не приходить на допрос без адвоката. Третье — внимательно читать протокол допроса перед подписью.