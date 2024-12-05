Адвокат Васильев: запрет на навязывание допуслуг упростит судебные разбирательства

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подготовке поправок в законодательство, которые помешают продавцам навязывать дополнительные услуги. В беседе с Ura.ru инициативу прокомментировал адвокат Иван Васильев.

По его мнению, реализация соответствующих мер упростит судебные разбирательства. Кроме того, она прояснит споры о переплате за приобретенную продукцию, добавил эксперт.

«Отдельный бланк, где потребитель подпишется, что принимает или отказывается от дополнительных услуг, упростит всем жизнь. Суду остается только проверить оригинальность подписи, и тогда решение может быть принято быстро», — пояснил Васильев.

Специалист также предположил, что власти задумались о конкретизации нормы после анализа правоприменительной практики.