Адвокат Усов: при выборе франшизы следует посетить действующих франчайзи для обмена опытом

Приобретение франшизы — серьезное решение, требующее тщательного анализа. Адвокат Игорь Усов в интервью RuNews24.ru выделил шесть ключевых факторов, влияющих на успех сделки.

Во-первых, важно убедиться, что франчайзер имеет достаточный опыт работы и развитую сеть собственных точек, отметил специалист. Франшиза должна включать исключительное право на конкретную территорию, чтобы избежать внутренней конкуренции. Необходимо также проверить надежность партнера, включая судебные дела и задолженности.

Условия расторжения договора должны быть прозрачными и справедливыми. Перед покупкой франшизы обязательно проконсультируйтесь с юристом и взвесьте все риски, подчеркнул Усов.