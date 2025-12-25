Адвокат Ульяненко сообщил, что сотрудники магазина не могут запрещать фотографировать товары и ценники

Адвокат Виталий Ульяненко сообщил «Москве 24» , что сотрудники магазина не вправе запрещать покупателям фотографировать товары и ценники. Это противоречит общим правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи, установленным постановлением правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

В этом документе указано, что ограничение прав потребителей на поиск и получение информации в любых формах не допускается, в том числе путем фотографирования товара. По словам Ульяненко, съемка ценника помогает покупателю доказать свою правоту и вернуть излишне уплаченные деньги, если на кассе стоимость товара оказалась выше, чем в торговом зале.

Если работники магазина запрещают фотографировать, покупателю следует уточнить основания и сослаться на постановление. Также можно предупредить, что такой запрет дает основания для жалобы в Роспотребнадзор. Адвокат подчеркнул, что Роспотребнадзор при обращении гражданина с жалобой может запросить записи с камер видеонаблюдения, которые обычно есть в каждом торговом зале.