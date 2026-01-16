Адвокат Трусов рассказал о положительном влиянии спорта на интеллектуальные навыки

Участие в спортивных мероприятиях оказывает положительное влияние не только на здоровье, но и на развитие деловых и интеллектуальных способностей. Об этом рассказал адвокат Федор Трусов в беседе с RuNews24.ru .

По словам эксперта, физическая активность помогает собраться с мыслями и найти верный путь как в бизнесе, так и других сферах.

«Тайский бокс помог не только держать себя в физической форме, ограничив „излишки“, но и еще раз напомнил, что характер, как и мышцы, нуждается в постоянной тренировке», — отметил Трусов.

Он также подчеркнул важность семейного спорта и возможность заниматься дайвингом и альпинизмом вместе с детьми.