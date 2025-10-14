Адвокат Трунов раскритиковал идею приравнять зацепинг к экстремизму

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью ИА НСН высказался против идеи приравнивания смертельно опасного увлечения подростков ездить на крышах поездов к экстремизму.

По мнению специалиста, решение проблемы должно лежать в плоскости просветительной деятельности среди молодежи, а уголовное наказание неэффективно и лишь усугубляет ситуацию. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская ранее предложила признать зацепинг экстремистским действием, однако Трунов убежден, что такой подход приведет к нарушению прав несовершеннолетних и усилит социальные конфликты.

Адвокат указал на необходимость глубокой профилактической работы и повышения эффективности уже существующего законодательства, подчеркнув важность взаимодействия органов власти, общественных организаций и родителей школьников.