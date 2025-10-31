Адвокат Трапаидзе предупредил, что незаконное применение газового баллончика может привести к уголовной ответственности

Адвокат Константин Трапаидзе объяснил в беседе с RT , что использование газового баллончика будет считаться необходимой обороной при нападении или угрозе такого нападения. Однако незаконное применение этого средства самообороны может привести к уголовной ответственности.

Трапаидзе подчеркнул, что вопрос правомерности использования газового баллончика связан с понятием необходимой обороны. Она применяется для защиты себя или других лиц от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни, или с угрозой применения такого насилия.

Если же насилие или угроза насилия отсутствуют, но человек использует газовый баллончик, он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Например, за причинение легкого вреда здоровью по ст. 115 Уголовного кодекса России.