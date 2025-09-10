Адвокат Тютюнникова отметила, что суд может аннулировать брачный контракт при несправедливом разделе имущества

Брачный контракт представляет собой юридический документ, который позволяет супругам самостоятельно регулировать имущественные отношения в браке и после его прекращения. Его можно оформить как до свадьбы, так и в любой момент семейной жизни, сообщила адвокат Адвокатской палаты Москвы Екатерина Тютюнникова в разговор с «Газетой.Ru» .

По словам эксперта, закон четко ограничивает содержание такого соглашения: включать можно только имущественные условия, личные или эмоциональные аспекты запрещены. Это регулируется статьей 42 Семейного кодекса РФ.

Контракт дает возможность заранее определить, кому какое имущество достанется после развода. Это позволяет отойти от стандартного равного деления. Однако суд может признать договор несправедливым и аннулировать его на основании статьи 44 СК РФ, если один из супругов получит все, а другой — только долги.

Грамотно составленный контракт должен содержать механизмы исполнения условий и способы урегулирования споров между сторонами, подчеркнула Тютюнникова.