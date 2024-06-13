Адвокат Смолякова: даже в таком грубом нарушении ПДД, как проезд на красный свет, есть ряд исключений

Адвокат Ирина Смолякова в беседе с изданием News.ru рассказала, в каких случаях водитель может проехать на красный сигнал светофора и при этом не быть привлеченным к штрафу за нарушение ПДД.

По словам эксперта, даже в таком грубом нарушении, как проезд на красный свет, существует ряд исключений. Речь идет о маневре, позволяющем продолжить движение при условии предотвращения аварии, написал «ФедералПресс».

Согласно статье 2.7 КоАП РФ, водитель может быть освобожден от административной ответственности, если допущенное нарушение было сделано вынуждено. Суд учтет время суток, состояние дороги, скорость движения и другие факторы.

Также существует исключение, когда движение контролирует регулировщик или когда водитель завершает маневр. Если он приступил к движению на зеленый сигнал светофора, то обязан закончить его даже в случае, если в это время загорелся красный.