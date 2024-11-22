Адвокат Смирнов рассказал, что родители-пенсионеры могут подать на алименты

Родители пенсионного возраста могут претендовать на алименты, которые им будут обязаны выплачивать их совершеннолетние дети. Об этом сайту aif.ru сообщил адвокат Денис Смирнов.

Он объяснил, что добиться выплаты алиментов можно только через суд. Их размер может составлять от половины до полной суммы прожиточного минимума, который установлен в регионе их проживания. Однако окончательное решение будет за судьей, который будет учитывать также материальное положение детей.

Адвокат добавил, что уплаты алиментов можно избежать. В этом случае человеку придется доказать, что родитель уклонялся от своих обязанностей по воспитанию, добавили «7Дней».