Адвокат Скворцов назвал незаконным требование сотрудников метро показать содержимое телефона

На станциях метрополитена ввели новую меру безопасности: пассажиров теперь могут попросить включить телефон. Процедура направлена исключительно на подтверждение подлинности устройства и исключение вероятности наличия муляжа со взрывчаткой. Подробнее рассказал адвокат Артур Скворцов в беседе с «Авторадио» .

По его словам, включение мобильного аппарата является абсолютно правомерным требованием, соответствующим нормам безопасности.

«А вот если уже у вас требуют разблокировать телефон и показать содержимое телефона — вот это требование уже незаконное», — объяснил эксперт.

Он отметил, что такое вмешательство нарушает конституционные права граждан на личную и медицинскую тайны, а также банковскую конфиденциальность. Гражданин имеет право отказать сотрудникам охраны в осмотре личной информации.