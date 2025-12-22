Адвокат Швырева отметила, что в большинстве случаев решение о расторжении брака принимают женщины

В большинстве случаев решение о расторжении брака принимается женщинами. Об этом ИА НСН рассказала председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», адвокат Надежда Швырева.

Распространено мнение, что представительницы прекрасного пола стремятся таким образом облегчить свою жизнь. Однако, как утверждает специалист с 23-летним опытом работы в этой сфере, женщины решаются на такой шаг, когда все попытки сохранить отношения уже исчерпаны.

«Очень часто мужчины эти попытки не замечают», — отмечает она. Проблемы в понимании потребностей друг друга лежат в области психологии. Важно осознать, что важно для каждого из партнеров, что объединяет семью и как правильно воспитывать детей.

Ранее эксперт также подчеркнула, что многие люди принимают решение о разводе, не осознавая, что такое семья и не будучи готовыми решать проблемы ради ее сохранения.