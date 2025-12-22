Адвокат Швырева назвала готовность заключить брачный договор свидетельством честности

По мнению эксперта, намерение заключить соглашение отражает желание пары поступать честно по отношению друг к другу.

«Если брак важен, как явление, ячейка общества, можно сохранить его, поделив имущество. Но если у вас сохранение брака поставлено под условие нераздела имущества, становится важно, для чего его сохранять», — отметила специалист.

Она также добавила, что подписание соответствующего документа в преддверии развода может стать цивилизованным способом урегулирования имущественных вопросов.