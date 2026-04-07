Адвокат Шиманский объяснил, что за подаренную близким родственником квартиру платить налог не нужно

Адвокат Александр Шиманский в интервью сайту «Прайм» пояснил, в каких ситуациях новый владелец квартиры, полученной в дар, обязан заплатить налог, а в каких — нет.

По словам эксперта, если подарок сделан близким родственником, то налог платить не нужно. Согласно статье 217 Налогового кодекса РФ, такой доход относится к категории необлагаемых.

К близким родственникам относятся супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также братья и сестры (включая сводных). Однако факт родства необходимо подтвердить документально. Если же дарителем выступает дядя, тетя, племянник, сожитель, работодатель или совершенно посторонний человек, новый собственник обязан заплатить налог, добавил «ФедералПресс».