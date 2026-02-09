Адвокат Шидловская разъяснила, что брачный договор может потерять юридическую силу в случае заключения мнимой сделки

Брачный договор может потерять юридическую силу в случае заключения мнимой сделки, сообщила адвокат Галина Шидловская в интервью NEWS.ru . Она отметила, что документ становится недействительным и при несоответствии законодательным требованиям.

По словам адвоката, брачный договор — это инструмент для упрощенного решения имущественных вопросов между супругами. Однако существуют обстоятельства, при которых договор теряет юридическую силу. Например, документ считается недействительным, если он заключен без намерения создать правовые последствия или с целью скрыть другую сделку.

Шидловская подчеркнула, что брачный договор не должен ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд, а также регулировать личные неимущественные отношения, права и обязанности родителей в отношении детей. Документ не может ставить одно из лиц в крайне неблагоприятное положение или противоречить основным началам семейного законодательства.

Адвокат пояснила, что понятие «крайне неблагоприятное положение» не имеет четкого определения в законодательстве и носит оценочный характер. Его содержание определяется судом в каждом конкретном случае.