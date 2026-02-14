Адвокат Шатихина объяснила рост цен на медь ограниченностью разведанных запасов

Адвокат Наталья Шатихина прокомментировала увеличение стоимости меди. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснила специалист, разведанных запасов меди в мире хватит только до 2040 года, что и приводит к росту цен на металл.

«Сейчас все говорят, что, наверное, за ралли золота и серебра последует ралли меди», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, ситуация усугубляется из-за трех грандиозных аварий, произошедших за последние несколько лет на крупнейших медных рудниках.