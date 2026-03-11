Адвокат Шакина посоветовала заключить нотариальное соглашение при разводе

По словам эксперта, такой подход позволит сэкономить средства, которые могли бы быть потрачены на судебные разбирательства по вопросам раздела имущества и назначения алиментов.

«Вопросы, включая раздел имущества, алименты, определение места жительства и порядка общения, лучше решить миром», — отметила специалист.

Адвокат подчеркнула, что устные договоренности об имущественных спорах могут быть рискованными. Поэтому все соглашения следует фиксировать документально, чтобы обеспечить защиту интересов обеих сторон.