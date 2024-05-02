Адвокат Щербинин напомнил о запрете на использование садового участка для зооферм и пасек | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:51 Адвокат Щербинин напомнил о запрете на использование садового участка для зооферм и пасек

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Адвокат Александр Щербинин рассказал, за какие действия и постройки садоводы могут понести наказание. На участках запрещено размещать зоофермы и пасеки, отметил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что речь идет о разведении животных для продажи. То же самое касается пчеловодства.

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По его словам, закон разрешает содержать любых птиц, кроликов и даже минипигов только для личных нужд. В противном случае владельца участка могут привлечь к ответственности, добавил «ФедералПресс».