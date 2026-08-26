Адвокат Щеголева объяснила правила продажи урожая с дачи

Дачники могут продавать свежие излишки урожая без налога при соблюдении ряда условий. Для реализации домашних заготовок потребуется оформить бизнес, пишет RT .

Эксперт «Народного фронта», адвокат Наталья Щеголева сообщила, что закон не запрещает продавать урожай, выращенный на личном участке. Доход от свежей продукции не облагается налогом при соблюдении установленных требований.

Продавцу нужна справка местной администрации о том, что урожай выращен на принадлежащем ему или членам семьи участке для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Площадь земли не должна превышать 0,5 га, а при выращивании нельзя использовать наемный труд.

Свежую продукцию разрешено продавать только на сельскохозяйственных рынках, ярмарках и других легальных площадках. В этом случае регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого не нужна.

Для продажи солений, варенья, компотов и других домашних консервов потребуется зарегистрировать ИП или юридическое лицо. Продукция также должна пройти проверку на соответствие санитарным нормам, требованиям к упаковке и маркировке.